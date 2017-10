BerlinDer Traum vom kostenlosen Autofahren könnte bald platzen. Trotzdem dürfen Fahrer von Schummeldiesel zumindest auf eine einfache Möglichkeit hoffen, ihr unliebsames Auto loszuwerden. Am Landgericht Berlin wurde am Dienstag erneut der Fall eines VW-Touran-Fahrers verhandelt, der seinen Autokredit bei der VW Bank widerrufen will. Sein Anwalt hat Formfehler in den Kreditunterlagen ausfindig gemacht, die dazu führen, dass die 14-tägige Widerrufsfrist gar nicht zu laufen begann.

Die Vorsitzende Richterin Marianne Voigt gab ihm in der öffentlichen Verhandlung am Dienstag in mehreren Punkten vorläufig recht. Zwar sei die Widerrufsbelehrung korrekt, bei den Pflichtangaben zum Kündigungsrecht des Vertrags und zur Vorfälligkeitsentschädigung gebe es allerdings Lücken, berichten Prozessbeobachter. Der Widerruf wäre damit auch heute noch möglich. Der Touran-Fahrer hätte in der Folge Anspruch auf die Rückzahlung seiner Anzahlung und Raten. Lediglich die Zinsen dürfte die VW Bank behalten. Der Autokauf würde rückabgewickelt.

Den Traum, der zuletzt von Anwälten in ganz Deutschland, propagiert wurde, durch den Widerruf könnte man quasi kostenlos Autogefahren sein, wird die Richterin jedoch vermutlich platzen lassen. Denn der Touran-Fahrer muss wohl eine Nutzungsentschädigung für die bisher gefahrenen Kilometer zahlen. Beide Seiten dürfen nun noch einmal Stellung nehmen. Das Urteil wird am 5.Dezember erwartet.