In Eichstätt geht der Kampf des Kunden Ruoff gegen seine Sparkasse auch nach dem geglückten Vergleich weiter – auf anderer Ebene. Der im Ort prominente Exunternehmer wird zur größten Nervensäge der Sparkassenvorstände und heizt die Stimmung gegen die von der Sparkasse gefeierte Fusion mit der größeren Nachbarin aus Ingolstadt an. Eigentlich ein Job für Kommunalpolitiker. Ruoff springt in die Bresche – und findet wenigstens etwas Genugtuung.