Frank Frommholz lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Der Honorarfinanzberater mit Büros in Hamburg und Lüneburg leitet seine Kunden mit Gelassenheit und Konstanz auch durch turbulente Jahre an den Kapitalmärkten, etwa während der Finanzkrise. Einen einmal gefassten Plan nicht über den Haufen zu werfen, das legt Frommholz, 62 Jahre alt, seinen Kunden nahe. Normalerweise. Jetzt aber sieht er eine „Sonderkonstellation“. Die gegenwärtige Zinsphase sei noch vor Jahren genauso unvorstellbar gewesen wie ihre aktuellen Konsequenzen, sagt Frommholz.

Er meint eine der wichtigsten Altersvorsorgen der Deutschen, die Kapitallebensversicherung. Sie ist seit Jahrzehnten in der deutschen Anlegerpsyche verankert. „Es ehrt den pflichtbewussten Mann, dass er nur ruhig leben kann, wenn Weib und Kind geborgen sind, durch eine Lebensversicherung“, warben die Anbieter in den Dreißigerjahren – mit mehr Gespür für Geschäftssinn als für Rollenbilder und Versmaß. „Schon mit kleinen Beiträgen bilden Sie ein beachtliches Kapital für die Zukunft. Garantiert“, lautete die Botschaft in den Siebzigern.