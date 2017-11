Ist der Berliner Gast unsteter als der aus dem Rest Deutschlands? Wagner: Wenn die Leute aus Baden-Baden oder Mannheim anrufen und die Reservierung mit ihrer Kreditkarte garantieren sollen, dann sagen die oft: So was kennen wir von uns nicht. Dann sagen wir: Wir sind halt in Berlin. Ich sage das bewusst ein wenig großkotzig, ohne das böse zu meinen. Aber die Zeiten haben sich eben geändert. Der Gast muss in die Verantwortung genommen werden. Es kann ja nicht sein, dass der Gastronom der Einzige ist, der die Verantwortung für Personal und Lieferanten trägt.

Was will der Berliner Gast von seinem Gastronomen?

Frühsammer: Bei uns will der Gast einfach gut essen und trinken.

Raue: Ihr seid aber auch nicht in City West oder City Ost. Das ist schon eine andere Welt dort hinten.

Frühsammer: Na ja, wir sind zehn Minuten vom Ku’damm weg.

Raue: Definitiv eine andere Klientel als in der City.

Frühsammer: Viele entdecken uns spontan.

Raue: Das haben wir weniger. Wenn man abends hier in der Ecke entlanggeht, ist es tot wie auf dem Dorf. Wenn wir nicht aufpassen, haben wir nur internationale Gäste, die ganz gezielt hierher kommen. Aber das wollen wir nicht.