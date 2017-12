Nachdem die Casios und Seikos dieser Welt mit ihren elektrisch betriebenen Uhren den Räderwerk-Tüftlern in der Schweiz das Leben schwer machten, konnten die sich jedoch in einer hoch lukrativen Nische einrichten: Der schönen, technisch unterlegenen, aber romantischen und charmanten Welt der mechanischen Uhren.

Es ist mit die Spitze einer ganzen Gattung, die recht unverblümt vermeintliche Interessen einer männlichen Kundschaft bedient: Autos und Uhren. Kaum eine Luxusmarke, die nicht dabei ist. Seien es Ferrari und Hublot, Rolls-Royce und Girard-Perregaux, AMG mit IWC, Breitling for Bentley, Aston Martin mit Jaeger-LeCoultre, Lamborghini mit Roger Dubuis. Es ist ein kleines, feines Segment, über dessen wirtschaftlichen Erfolg sich die eh diskrete Branche noch stärker in Schweigen hüllt.

Es beginnt auf kleinster Ebene mit Uhren, die im Zifferblatt das Logo von Maserati oder Ferrari tragen – und für einige hundert Euro aus der Massenproduktion stammen. Den Hauch fast banaler Devotionalien versuchen die großen Uhrenmarken jedoch seit jeher zu meiden. Es geht stets um gemeinsame Werte, Inspirationen und im besten Fall gemeinsame Entwicklung.

Für eine Kooperation wird auch schon mal eine auf Außenstehende ungewöhnlich wirkende Variante entwickelt. Anfang des Jahres beispielsweise zeigte die Marke Roger Dubuis ein Modell aus seiner Serie Excalibur. Die Spider entstand, laut Dubuis, in Zusammenarbeit mit dem Reifenhersteller Pirelli. Von im Rennen zerschlissenen Formel-1-Reifen gewann der Hersteller Granulat, das wiederum in die Herstellung der Armbänder einging – äußerlich erinnerte ein Profilmuster im Armband an seine Herstellung. Dass das Armband besseren Grip am Handgelenk hätte, wurde dabei immerhin nicht behauptet.