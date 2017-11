In einigen Fällen beginnt die Geschichte eines Sternerestaurants mit einem ausgeklügelten Geschäftsmodell – wie etwa bei Daniel Achilles, der 2008 einen Business-Plan-Wettbewerb in Berlin gewann und damit die Berliner Volksbank für sein Restaurant-Vorhaben gewinnen konnte. „Wären wir da nur Platz 5 oder 25 geworden“, so Achilles damals, „dann hätten wir die Finanzierung mit der Bank wohl nicht hinbekommen.“

Weiter nördlich in Osnabrück kooperiert Ex-RWE-Chef Jürgen Grossmann seit Jahren erfolgreich mit Thomas Bühner. Im „La Vie“ in der feinen Stadtvilla kann auch dieses Jahr der dritte Stern gefeiert werden.

Der Wunsch nach dem eigenen Restaurant mit Auszeichnung treibt bisweilen überraschende Blüten. In Mannheim konnte das „Opus V“ in kurzer Zeit mit „Casual Dining“ – also Genießen in Freizeitkleidung – sich unter die lediglich knapp 40 Restaurants mit zwei oder drei Sternen in Deutschland arbeiten. Die Besonderheit des Restaurants ist seine Lage im Obergeschoss des Modehauses Engelhorn: Der Chef des Modehauses ist selbst Gourmet – und hat seine gastronomischen Ambitionen kurzerhand im eigenen Laden umgesetzt.

Die Branche klagt, die Spitzenküche floriert

Auch ein Freizeitpark mit Achterbahn und einem Haufen an Fastfood-Buden ist kaum der Ort, an dem Gourmets große Küche erwarten würden. Wer bei Rust jedoch Haute Cuisine mit zwei Sternen erleben will, muss ins „Ammolite – The Lighthouse Restaurant“, das die Betreiberfamilie des Europark rund um ihren Chef Roland Mack dort aufzog – Zutritt auch ohne Eintrittskarte für den Freizeitpark. Das kulinarische Engagement wird dort bereits seit 2014 mit zwei Michelinsternen belohnt.

Die ständige Zunahme an hoch ausgezeichneten Restaurants steht dabei im Widerspruch zu den Klagen, die die Branche seit Jahrzehnten verlauten lässt. Zu wenig Umsatz mit zu wenigen Gästen. Zudem die Jonglage aus Kosten für Waren, Werbung und Personal bei gleichzeitig einem Preisgefüge, das mit dem, was in europäischen Nachbarländern möglich ist, nichts zu tun hat.