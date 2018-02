Was ist mit den Klassikern, mit der Trias „Mein Haus, mein Auto, mein Boot“? Die gilt zum Teil immer noch, da hat sich gar nicht so viel geändert. Genauso wie die Bildung immer noch ihre Statussymbole hat, von der Bücherwand bis zur Wagenfeldleuchte im Fenster. Wir haben es heute mit Statussymbolen zu tun, die zwar nicht mehr gesellschaftsübergreifend funktionieren, aber gesellschaftsübergreifend gelesen werden können. Wir erkennen den statussymbolischen Wert eines Ferrari , auch wenn wir uns überhaupt nicht für ihn interessieren. Statussymbole funktionieren heute nach Art eines Wechselspiels, eines Dialogs: Man antwortet auf sie, distanziert sich womöglich von ihnen, indem man einen Gegentrend etabliert und – um beim Auto-Beispiel zu bleiben – vielleicht eine restaurierte Ente fährt. Das ist dann eine ironische Replik auf das arrivierte Statussymbol.

…oder auf das Opern-Abonnement schwören…

…wenn sie es als das alte Bildungsstatussymbol kommunizieren. Für die jüngere Generation reicht das längst nicht mehr, für die ist das sozusagen ein zu grober Sprachgebrauch: als könnte man nur in Hauptsätzen sprechen und habe noch nicht kapiert, dass es auch Nebensätze gibt. Die Jüngeren sind da anders, sind – ob bewusst oder unbewusst – virtuoser im Umgang mit dem Konsum als die ältere Generation, die noch geprägt wurde von Not und Knappheit in der Nachkriegszeit. Da machte es einen natürlich stolz, wenn man sich etwas leisten konnte. Die erste Waschmaschine, das erste Auto, der erste Fernseher – die spielten eine große Rolle in den 50er-, 60erjahren. Verglichen damit haben wir es heute, in einer reifen Wohlstandsgesellschaft, mit ganz anderen Ausgangsbedingungen zu tun.

Sie meinen, die Distinktionsgewinne sind subtiler geworden?

Auf jeden Fall.

Inzwischen ist vom „Geschmacksbürger“ oder „Besserbürger“ die Rede, der mit jedem Konsumakt ein Porträt von sich entwirft. Wird der Snobismus zum System?

Ja, wir haben es hier mit einer aktualisierten Version eines Conspicious-consumption-Verhaltens à la Torstein Veblen zu tun. Da werden Distinktionsgewinne regelrecht erarbeitet. Man demonstriert Kennerschaft. Zeigt, dass man sich Zeit nimmt für wichtige Fragen des Lebens: Wo finde ich den ultimativen Senf? Den coolsten Pfefferstreuer? Das gesündeste Quellwasser?