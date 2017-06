BerlinIm Ringen um einen Frieden in Afghanistan setzt sich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel für Verhandlungen mit den radikal-islamischen Taliban ein. „Frieden schließt man nicht mit Freunden, sondern mit Feinden“, sagte Gabriel der „Bild am Sonntag“. Für einen Friedensschluss müsse auch mit den Taliban verhandelt werden. „Wir sind daran beteiligt, eine politische Lösung zwischen den verfeindeten Parteien in Afghanistan zu finden.“ Zugleich betonte Gabriel die Bedeutung des deutschen Engagements. „Die Afghanen sagen uns: Bitte zieht nicht ab, weil die Lage dann schlechter wird“, sagte der SPD-Politiker. Dabei sei nicht nur der militärische Aspekt wichtig, sondern auch das Engagement in Politik und Entwicklungsarbeit.