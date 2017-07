Die Sternstunde von Al Jazeera kam mit dem arabischen Frühling: Am 25. Januar 2011 ist der Tahrir Platz in Kairo überfüllt mit Demonstranten. Hier beginnt der Aufstand der Ägypter, der einen Sturz des Mubarak-Regimes zur Folge haben wird. Während das ägyptische Staatsfernsehen Bilder von einem vermeintlich leeren Tahrir-Platz ausstrahlt, zeigt der katarische Sender Al Jazeera dem Rest der Welt die tatsächlichen Bilder der Revolution. Wenige Wochen zuvor berichtete er als einziges arabisches Medium über den Ausbruch der Revolten in Tunesien, dort vor allem mit Hilfe von zugeschicktem Filmmaterial. Auch bei den Aufständen in Kairo zeigt Al Jazeera viele von Aufständischen aufgenommene Sequenzen, berichtet aber auch live vom Tahrir-Platz und in den folgenden Wochen aus ganz Ägypten über die Revolution.