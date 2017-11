US-Präsident Donald Trump hat verbal abermals gegen den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gestichelt. Auf Nordkoreas Kommentar, Trumps Rede in Südkorea seien „rücksichtslose Anmerkungen eines alten Irren“ gewesen, reagierte der Präsident der Vereinigten Staaten auf Twitter. „Wieso sollte mich Kim Jong Un beleidigen, indem er mich „alt“ nennt, wenn ich ihn niemals „klein und fett“ nennen würde?“, schrieb er.

Im sarkastischen Tonfall erklärte Trump weiter, er habe sich so viel Mühe gegeben, Kims Freund zu sein. Vielleicht werde das eines Tages geschehen, twitterte er. Später auf diese Aussagen angesprochen, sagte Trump am Sonntag auf einer Pressekonferenz mit dem vietnamesischen Präsidenten Tran Dai Quang in Hanoi, es könnte „eine seltsame Sache sein“, wenn dies passiere. Es sei aber sicherlich „eine Möglichkeit“.