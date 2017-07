BerlinNach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) mehr Druck von China auf das kommunistische Land gefordert. Die Regierung in Peking müsse dazu beitragen, den Konflikt zu lösen und „die koreanische Halbinsel von Atomwaffen zu befreien“, sagte Gabriel am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. China ist der einzige Verbündete Nordkoreas in der Region.

Der Minister sprach sich für diplomatische Lösungen aus. Ein militärischen Eingreifen würde hingegen „überhaupt nichts“ bringen, sagte Gabriel. Auch der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, wies der Volksrepublik in der Sendung eine Schlüsselrolle zu, um die von Nordkorea ausgehende Gefahr zu bannen. Ein diplomatischer Deal könnte seiner Meinung nach darin bestehen, dass Nordkorea auf weitere Raketentests verzichtet und die USA im Gegenzug die jährlichen gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea in der Region einstellen.