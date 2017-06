MesebergAußenminister Sigmar Gabriel hat Großbritannien versichert, dass eine Umkehr des Brexit-Beschlusses immer noch möglich ist. "Die Tür in Europa ist immer offen", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch nach einem Gespräch der Bundesregierung mit den Sozialpartnern im brandenburgischen Meseberg. Ähnlich hatte sich der französische Präsident Emmanuel Macron geäußert.

Kanzlerin Angela Merkel betonte dagegen, dass es wohl beim Brexit bleiben werde. "Ich gehe davon aus, dass wir diese Verhandlungen zu führen haben", sagte sie in der gemeinsamen Pressekonferenz. Premierministerin Theresa May habe versichert, dass sich ihre Regierung an den Zeitplan für die Austrittsgespräche mit der EU halten werde. Daran halte man sich. Sie wolle sich nicht an Spekulationen beteiligen, ob sich dies ändern könnte. Wichtig sei, dass die verbleibenden 27 EU-Staaten geschlossen ihre Interessen verträten und gleichzeitig die Verhandlungen mit Großbritannien in einem freundschaftlichen Ton führten.