BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsidentschaftskandidat der Republikaner, François Fillon, haben über Schwächen des deutsch-französischen Verhältnisses und Reaktionen auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump gesprochen. Zwar sagte Regierungssprecher Steffen Seibert über das Gespräch am Montag in Berlin, solche Treffen von Merkel mit Kandidaten anderer Länder seien vertraulich. Es sei aber sicher auch um die Themen gegangen, die Fillion in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Montag) aufgeworfen habe. Fillon sagte dort zur deutsch-französischen Zusammenarbeit: „Die Partnerschaft war nie so leer und schwach wie heute.“

Der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union könne für diese „tödlich“ sein, wenn keine Wiederbelebung des europäischen Projekts gelinge. Fillon bestritt, eine Gegenallianz mit Russland anzustreben. Aber der Westen habe Fehler im Umgang mit Moskau begangen. Mit Blick auf Trump sagte er: „Wir sind nicht verpflichtet, uns mit den amerikanischen Spielregeln abzufinden.“ Mehr denn je sei jetzt eine europäische Initiative gefragt. Ihm schwebten ein europäisches Verteidigungsbündnis mit einem Fonds zur Finanzierung von Auslandseinsätzen, ein Europäischer Währungsfonds und eine Agenda zur Unternehmenssteuerharmonisierung für die Euro-Zone vor.