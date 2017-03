Als erster US-Staat hat Hawaii Klage gegen das neue Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump eingereicht. Anwälte des Bundesstaates reichten die Klageschrift am Mittwochabend (Ortszeit) in einem Gericht in Honolulu ein. Die Anordnung verletze die muslimischen Einwohner des US-Staates ebenso wie Touristen und Studenten aus dem Ausland, erklärten die Juristen.

„Hawaii ist besonders, weil es sowohl in der Geschichte als auch in der Verfassung immer diskriminierungsfrei gewesen ist“, sagte der staatliche Generalstaatsanwalt Douglas Chin, dessen Büro auch eine vorübergehende einstweilige Verfügung gegen das Einreiseverbot forderte. Jeder fünfte Einwohner und Arbeitnehmer Hawaiis sei im Ausland geboren, 100 000 seien keine US-Bürger, so Chin.