ParisErstickt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Schwung der Zivilgesellschaft, der ihn im Mai ins Amt getragen hat? Am 18. November tritt zum ersten Mal der „Nationale Rat“ seiner Bewegung „La République en Marche“ (LREM) zusammen, um den Vorsitzenden zu wählen. Die Wahl wird nicht mehr als eine Formalie sein, denn Macron hat bereits selber entschieden: Christophe Castaner, bislang sein Regierungssprecher, soll es werden. Der 51-jährige frühere Sozialist aus den französischen Seealpen ziert sich zwar noch und verweist auf den Kongress am 18. November, doch für die aus dem Präsidentenpalast gebrieften französischen Medien ist die Personalie klar. Abgeordnete von En Marche beglückwünschen Castaner bereits: „Er ist sicher der Beste für das Amt.“

Was bedeutet diese Wahl per Fingerzeig des Präsidenten mit anschließender Akklamation für die junge Partei? Während Macron seine Partei nach außen als hierarchiefreie Graswurzel-Bewegung darstellt, bleibt er in Wirklichkeit ein Kontrollfreak. LREM unterscheidet sich im Hinblick auf das interne Funktionieren derzeit nicht von den klassischen Parteien präsidialen Zuschnitts auf der Rechten und der Linken, die Macron bei den Wahlen im Frühjahr und Sommer so erfolgreich zertrümmert hat.