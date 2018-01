WirtschaftsWoche: Herr Behravesh, Sie haben hier in Davos verfolgt, wie der Internationale Währungsfonds zwei Jahre voll üppigen Wirtschaftswachstums auf der Welt ankündigte. Dennoch werden beim Weltwirtschaftsforum in Davos überall Krisen diskutiert. Was stimmt denn nun? Nariman Behravesh: Ich würde die Lage der Weltwirtschaft differenzierter sehen als der IWF. Wenn die Wirtschaft ungestört von der Politik bleibt, kann das schon klappen mit zwei Jahren weltweiten Wachstums.

Inflationswarnungen hören wir schon, seitdem die Notenbanken der Welt die Märkte mit billigem Geld fluten. Schließlich hätte das laut Theorie längst zur Geldentwertung führen müssen. Passiert ist bisher nichts in dieser Hinsicht. Warum sollte das jetzt anders sein?

Wir haben in den vergangenen Jahren Effizienzgewinne aus Technologie und Globalisierung gesehen, die die Inflation niedrig gehalten haben. Aber wir sind nun in einer anderen Welt, was Inflation angeht. In den USA, Japan und Deutschland haben wir jetzt annähernd Vollbeschäftigung. Das geht nicht ohne Ende so weiter, ohne dass dort die Löhne steigen. Man kann ökonomisch nicht auf Dauer einen so heißen Reifen fahren, wie Deutschland oder die USA das tun, ohne dass es irgendwann höhere Inflation gibt. Ich denke, bis Ende des Jahres werden wir deutliche Inflationssignale sehen.

Das muss aber ja nicht sofort das Wachstum abwürgen.

Ich denke, bis Ende 2019 haben wir eine gute Chance, dass es erstmal gut weitergeht.

Und danach?

Drohen neben Inflation ganz schön viele weitere Risiken. Das größte ist das fortgesetzte schwache Produktivitätswachstum. Es gibt zwar, gerade in den USA, Japan und Deutschland erste Besserungszeichen, aber wir brauchen da einen Durchbruch. Ein weiteres Risiko ist die Ungleichheit von Einkommen. Die ist im Aufschwung sogar noch größer geworden als vor diesem Aufschwung. Eigentlich absurd.