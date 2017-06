Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose für die US-Wirtschaft geschmälert und Zweifel an der Wirtschaftspolitik der Trump-Regierung geäußert. Der IWF erwartet für 2017 ein Wirtschaftswachstum um 2,1 Prozent, im April dieses Jahres war er noch von 2,3 Prozent ausgegangen. Als Grund nannte der IWF in seinem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht, dass Teile der Steuer- und Ausgabenpläne der Regierung unter US-Präsident Donald Trump noch unsicher seien und keine Vermutungen aufgestellt werden sollten, welche Vorhaben den US-Kongress passieren würden und welche nicht.

Der IWF stellte zudem in Frage, ob ein Wachstum von 2,9 Prozent im Jahr 2020, wie es im Budget der Trump-Regierung prognostiziert ist, umsetzbar sei. Das Ziel der Regierung, dass das Wirtschaftswachstum der größten Volkswirtschaft der Welt von 2021 bis 2027 jährlich bei 3 Prozent liegt, sei „unwahrscheinlich“. Vielmehr ging der IWF im kommenden Jahr davon aus, dass das Wachstum im Jahr 2019 auf 1,9 Prozent und im Jahr 2020 auf 1,8 Prozent abgebremst werde.