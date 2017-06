Der Chefberater des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim ist wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Bewegung des islamischen Geistlichen Fethullah Gülen festgenommen worden. Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, Erdem sei am Samstag gemeinsam mit seiner Frau in Gewahrsam genommen worden. Gegen beide werde wegen der mutmaßlichen Zugehörigkeit zur Gülen-Bewegung ermittelt, hieß es in dem Bericht. Erdem war zuvor Staatssekretär im Justizministerium. Die türkische Regierung macht Gülen und seine Anhänger für den gescheiterten Putschversuch im vergangenen Sommer verantwortlich. Mehr als 50 000 Menschen wurden festgenommen, rund 100 000 türkische Beamte entlassen.