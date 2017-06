BerlinIm Streit über die Blockade Katars durch mehrere arabische Staaten hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel die Konfliktparteien aufgefordert, am Verhandlungstisch nach einer Lösung zu suchen. Europa unterstütze den Emir von Kuwait, der versuche, alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen, sagte er nach einem Treffen mit seinem iranischen Kollegen Mohammad Dschawad Sarif am Dienstag in Berlin. Jeder müsse ein Interesse daran haben, die Spannungen am Golf nicht zu verschärfen, sondern zur Entspannung beizutragen. Dafür sei aber Flexibilität auf beiden Seiten nötig.

Auch Sarif drang auf mehr Dialog unter den Staaten der Golfregion. „Differenzen können nicht durch Druck, Sanktionen und Blockaden beseitigt werden“, mahnte er. „Man sucht sich seine Nachbarn nicht aus, sie sind eine geografische Tatsache, die wir nicht verändern können.“