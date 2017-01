Hat Russland Donald Trump ins Weiße Haus verholfen oder nicht? Die Frage wird in den USA hin und her diskutiert. Die Chefs mehrerer Geheimdienste nahmen nun öffentlich Stellung - sagten aber nicht viel.

Die Nachrichtenagentur AP konnte den Inhalt des Dossiers nicht verifizieren und sah deshalb zunächst von einer Veröffentlichung ab. Das Portal BuzzFeed stellte hingegen am Dienstag den gesamten Inhalt ins Internet. Trump zeigte sich darüber empört. Die Geheimdienste hätten solche „Fake News“ nie öffentlich werden lassen dürfen, schrieb er am Mittwoch auf Twitter. „Ein weiterer Schuss auf mich. Leben wir in Nazi-Deutschland?“ Und in einem weiteren Tweet: „Russland hat nie versucht, Druckmittel gegen mich einzusetzen. Ich habe nichts mit Russland zu tun - keine Geschäfte, keine Kredite, kein gar nichts.“

Dennoch verbreiteten sich die angeblichen, belastenden Informationen bis zum Dienstagabend rasend schnell im Netz. Eine besonders anzügliche wurde zum Toptrend auf Twitter. Demnach soll Trump angeblich in einem Hotel in Moskau - in einem Zimmer, in dem zuvor Barack und Michelle Obama übernachtet haben sollen - Prostituierte angeheuert haben, die dann auf das Bett uriniert haben sollen. Diese Anschuldigung ist ebenfalls nicht bestätigt.