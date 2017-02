Die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump verschärft wie angekündigt ihre Gangart gegenüber dem Iran. Als Reaktion auf den jüngsten Raketentest der islamischen Republik verhängten die USA Sanktionen. Das Finanzministerium veröffentlichte eine Liste mit 13 Personen sowie zwölf Einrichtungen und Unternehmen, die davon betroffen sind. Einige hätten ihren Sitz in Libanon, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder China. Mit dem Schritt untermauere die US-Regierung ihre Entschlossenheit, gegen das Raketenprogramm des Iran und der damit verbundenen Destabilisierung der Region vorzugehen. Er stehe im Einklang mit der US-Position im Rahmen des Iran-Atomabkommens von 2015. Ein US-Regierungsvertreter sprach von ersten Schritten als Reaktion auf die Provokation. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zeigte bei seinem Besuch in den USA Verständnis für die Sanktionen.

Der Iran hatte am Sonntag eine ballistische Rakete getestet. Es war der erste Test seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump. Die US-Regierung hatte den Iran bereits am Mittwoch verwarnt und erklärt, es würden Konsequenzen geprüft. Die Regierung in Teheran vertritt die Auffassung, dass ein Raketentest nicht gegen das mit der Staatengemeinschaft vereinbarte Atomabkommen verstößt. Seit dessen Abschluss hat der Iran mehrere ballistische Raketen getestet.