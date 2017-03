Der diplomatische Streit zwischen Nordkorea und Malaysia nach dem Tod Kim Jong Nams geht in die nächste Runde. Die malaysische Regierung verbot am Dienstag nordkoreanischen Mitarbeitern der Botschaft, aus dem Land zu reisen, wie der malaysische stellvertretende Ministerpräsident, Ahmad Zahid Hamidi, mitteilte. Grund dafür sei, dass Pjöngjang den mutmaßlichen Mordfall an Kim Jong Nam „manipuliert“ habe. Man wolle sich nicht an Nordkorea rächen, aber wenn ein Land die internationalen diplomatischen Regeln und Ethiken missachte, habe man keine andere Wahl, so Zahid. Zuvor hatte Nordkorea bereits allen malaysischen Staatsbürgern im Land verboten, auszureisen. Dies berichteten staatliche Medien. Es ist nicht klar, wie viele Malaysier sich in Nordkorea aufhalten.

Innerhalb weniger Wochen haben sich die Beziehungen zwischen Malaysia und Nordkorea massiv verschlechtert. Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers war am 13. Februar am Flughafen von Kuala Lumpur vermutlich mit einem Nervengift attackiert worden und kurz darauf gestorben. Die Ermittlungen in dem Fall wurden von Nordkorea abgelehnt. Botschafter Kang Chol hatte Malaysia beschuldigt, mit den Feinden Nordkoreas gemeinsame Sache zu machen. Eine von Kuala Lumpur geforderte Entschuldigung für diese Äußerung lehnte Kang ab, als Folge sollte dieser als unerwünschte Person ausreisen.