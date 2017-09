Das neue Steuergesetz dürfte zudem die Inlandsinvestitionen der Unternehmen steigern, indem es die steuerliche Behandlung der Gewinne der ausländischen Tochterunternehmen von US-Konzernen ändert. Nach aktuellem Recht zahlt eine Tochtergesellschaft Steuern an den Staat, in dem diese Gewinne erzielt werden. Sie kann die versteuerten Gewinne dann überall auf der Welt außerhalb der USA investieren. Wenn sie dieses Geld in die USA zurückführt, um dort zu investieren oder Dividenden an die Aktionäre auszuschütten, muss sie den vollen US-Körperschaftsteuersatz zahlen, wobei sie eine Gutschrift für die bereits im Ausland gezahlten Steuern erhält.