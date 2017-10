Die am Freitag vom US-Außenministerium veröffentliche Liste enthält die Namen von mehr als 30 Firmen, darunter der Waffenhändler Rosoboronexport, der staatlich kontrollierte Raketenproduzent Almas-Antej, die Exportfirma Rostec und der größte russische Schiffsbauer United Shipbuilding Corporation.

Die US-Regierung hat mehrere große russische Firmen auf eine Liste von Unternehmen und Einzelpersonen gesetzt, die mit der russischen Rüstungsindustrie und Geheimdiensten in Verbindung gebracht werden. Wer mit ihnen Geschäfte macht, könnte von neuen US-Sanktionen getroffen werden.

US-Präsident Donald Trump hatte im August ein Gesetz mit neuen Sanktionen gegen Russland unterzeichnet, vom Kongress wurde es gebilligt. Die Sanktionen sind eine Reaktion auf die mutmaßliche Einmischung Moskaus in den US-Walkampf 2016 und russische Aggression in der Ukraine und in Syrien.