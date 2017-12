Trump gratulierte dem 63-jährigen ehemaligen Staatsanwalt Jones per Twitter zum Sieg. Die Republikaner würden in sehr kurzer Zeit noch einmal eine Chance haben, diesen Sitz im Senat zu erobern, schrieb Trump. "Es endet nie!"

Donald Trumps Republikaner haben im Senat in Alabama nach der Wahl nur noch eine Mehrheit von 51 zu 49 Stimmen. Der Grund: Der Demokrat Doug Jones gewann in der Nachwahl in Alabama gegen den konservativen Republikaner Roy Moore. Für Trump dürfte es schwieriger werden, wichtige Vorhaben durch das Parlament zu bekommen.

Beide Kandidaten hatten in den letzten Umfragen nahezu gleichauf gelegen. Die republikanische Partei war bei Moores Kandidatur gespalten, denn dem 70-jährigen früheren Richter am Obersten Gericht Alabamas wird vorgeworfen, vor Jahrzehnten Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Moore weist dies zurück. Trotz der Vorwürfe und des Abrückens republikanischer Politiker hatte Trump an Moore festgehalten. "WÄHLT ROY MOORE", hatte Trump die Wähler per Twitter aufgefordert.

Jones, der anfangs in Umfragen deutlich hinter Moore zurückgelegen hatte, machte nach Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe den Wahlkampf zu einem Referendum über Anstand und Ehrsamkeit.