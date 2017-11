Zur Entlastung der Mittelschicht haben die Republikaner im Repräsentantenhaus ihre versprochenen US-Steuerreformpläne vorgestellt. „Wir konzentrieren uns darauf, die Gehaltsabrechnungen wesentlich zu erhöhen“, sagte Kevin Brady vom Steuerbewilligungsausschuss am Donnerstag. Kostspielig ist die Maßnahme in ihrer jetzigen Version aber auch: Falls sie so gebilligt würde, trieben die Pläne die Staatsschuld um 1,5 Billionen Dollar in die Höhe.

US-Präsident Donald Trump hat Bürgern mit mittleren Einkommen Entlastungen zugesagt, weil er und die Republikaner überzeugt sind, niedrigere Steuern befeuerten das Wachstum schneller und sorgten so für einen Gehaltsanstieg. Allein durch das geplante Sinken der Unternehmenssteuer von 35 auf 20 Prozent, gehen die Wirtschaftsberater im Weißen Haus von einem durchschnittlichen Einkommenszuwachs von 4000 Dollar jährlich aus.