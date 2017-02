BerlinBundesaußenminister Sigmar Gabriel stärkt der EU-Kommission im Streit über die Justizreform in Polen den Rücken. „Die Bundesregierung unterstützt vollständig die Arbeit von (EU-Vizekommissionspräsident) Frans Timmermans, der eine wichtige Aufgabe hat bei der Beurteilung dessen, was an Rechtsstaatlichkeit in Polen geleistet oder auch verletzt wird“, sagte Gabriel am Mittwoch in Berlin nach einem Treffen mit seinem niederländischen Kollegen Bert Koenders. „Ich finde, er macht eine exzellente Arbeit, und deswegen unterstützen wir ihn auch.“ Koenders mahnte, die EU sei nicht nur eine Schicksals-, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Es sei die Aufgabe der Kommission, die Einhaltung der Verträge zu überwachen.

Seit dem vergangenen Jahr prüft die EU-Kommission, ob die nationalkonservative PiS-Regierung in Warschau mit ihrer Justizreform gegen grundlegende Rechtsstaatsprinzipien der EU verstößt. Die polnische Regierung hat sich die Einmischung aus Brüssel verbeten und wies die Vorwürfe am Montag erneut zurück. Das Außenministerium in Warschau warf Timmermans zudem vor, die polnische Regierung zu stigmatisieren.