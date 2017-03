Die beiden Mitarbeiter des Welternährungsprogramms (WFP) der Vereinten Nationen trafen am Donnerstag in der chinesischen Hauptstadt Peking ein, wie ein UN-Sprecher mitteilte. Das kommunistische Regime in Pjöngjang hatte am Dienstag angekündigt, keine Bürger Malaysias mehr außer Landes zu lassen. Hintergrund ist der Giftmord am Halbbruder von Machthaber Kim Jong Un, Kim Jong Nam.

Wegen des Anschlags auf dem Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur sind die Beziehungen zwischen beiden Ländern seit Mitte Februar angespannt. Inzwischen lässt auch Malaysia keine Nordkoreaner mehr ausreisen. Nach offiziellen Angaben halten sich nun noch neun Malaysier in Nordkorea auf: drei Diplomaten und sechs Familienangehörige. In Malaysia wiederum sollen aktuell mehrere Hundert Nordkoreaner sein.