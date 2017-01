In den USA und in vielen europäischen Städten haben sich Menschen zu Protesten gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump versammelt. Auf der National Mall in Washington kamen am Samstag Tausende zu einem Protestmarsch der Frauen zusammen. Die Organisatoren rechneten mit knapp 500.000 Teilnehmern.

Wie an vielen anderen Orten in aller Welt hielten einige hundert Menschen in Prag aus Solidarität mit den Frauen in der US-Hauptstadt eine Kundgebung ab.