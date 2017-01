New YorkMit dem Chef von Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, und der Führung des Autoherstellers Ford wandten sich zwei Wall-Street-Schwergewichte mit deutlichen Worten gegen Trumps Einreisebeschränkung für Bürger aus sieben muslimischen Staaten. Blankfein erklärte am Montag, die Bank stehe nicht hinter dieser Vorgehensweise. Chairman Bill Ford Jr. und Vorstandschef Mark Fields machten deutlich, Ford unterstütze weder diesen Erlass noch andere politische Maßnahmen, die den Werten des Unternehmens zuwiderliefen. Auch im Silicon Valley hatten zuvor die Repräsentanten von Unternehmen wie Apple und Facebook das Einreiseverbot kritisiert.

Ein Großteil der amerikanischen Wirtschaftskapitäne hielt sich allerdings mit Kritik an Trump Vorgehen zunächst weitgehend zurück. JPMorgan Chase, Morgan Stanley und Wells Fargo, erklärten, sie würden die Auswirkungen des Erlasse prüfen. Die Bank of America Corp lehnte eine Stellungnahme dazu ebenso ab wie die Vertreter der Börsenbetreiber Bats Global Markets, Nasdaq und der Nyse-Mutter Intercontinental Exchange Inc. Fiat Chrysler, Toyota Motor und Honda Motor kommentierten den Erlass nicht.