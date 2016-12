Fünf Monate nach dem Putschversuch in der Türkei hat das Bildungsministerium weitere knapp 2000 Mitarbeiter vom Dienst suspendiert, darunter auch Lehrer. Die 1980 Staatsbediensteten würden verdächtigt, der Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen anzugehören, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Regierung macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch von Mitte Juli verantwortlich. Sie beschuldigt die Gülen-Bewegung nach Anadolu-Angaben auch, hinter dem Mord an dem russischen Botschafter Andrej Karlow am Montag in Ankara zu stehen.