Natürlich hat jede dieser Studien andere Schwerpunkte und Berechnungs- beziehungsweise Schätzmethoden. Beispielsweise nennt die Allianz nur das Vermögen ohne Immobilien, die Credit Suisse hingegen kalkuliert Immobilienbesitz mit ein – und kommt entsprechend auf viel höhere Werte. So liegt bei den Bankern aus der Schweiz das globale private Vermögen bei 240 Milliarden Euro, bei der Allianz betrug es hingegen 170 Milliarden Euro.

Seit Jahren gibt es eine ganze Reihe von Studien zur Vermögensentwicklung in der Welt. Allein unter dem Titel „Global Wealth Report“ erscheinen gleich drei Berichte im Jahr: Boston Consulting veröffentlicht im Juni, die Allianz präsentiert ihren Vermögensbericht im September und die grauen Novembertage nutzt die Schweizer Bank Credit Suisse , um ihren Report publik zu machen.

Interessanter als das Gesamtvermögen ist jedoch das Vermögen pro Kopf in den jeweiligen Ländern. Und da wird die Analyse allmählich undeutlich: Laut Global Wealth Report der Credit Suisse hat beispielsweise die eine Hälfte der Deutschen ein Vermögen von weniger als 40.000 Euro, ergo die andere Hälfte mehr als 40.000 Euro pro Kopf. Das durchschnittliche Vermögen pro Kopf beträgt jedoch 174.000 Euro pro Kopf – mehr als das Vierfache.

Der Grund für die große Abweichung von Median- zu Durchschnittswert geht auf das Konto der Superreichen. Sie erhöhen den Durchschnittswert massiv – und verzerren so die Realität. Das Problem: So genau kennen wir die Vermögensverhältnisse der Reichsten nicht.

Markus Grabka zählt zu den renommiertesten Armuts- und Reichtumsforschern der Republik. Der Wissenschaftler vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin zählt zum Team des Sozioökonomischen Panels, der größten Haushaltsbefragung in Deutschland; der gelernte Soziologe und Informatiker ist in den Tiefen der Einkommensstatistik quasi zu Hause. Umso mehr fuchst ihn ein großer weißer Flecken im Datenbestand: Es fehlen belastbare Zahlen über die Superreichen im Land.