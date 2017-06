17 Monate war er in Nordkorea in Haft, 15 Monate lag er im Koma. Jetzt ist Otto Warmbier tot. Der Student aus Ohio starb nur wenige Tage nach seiner Rückkehr in die USA. Präsident Trump ist erzürnt.

Trump machte "das brutale Regime" in Nordkorea für die schweren Hirnschäden verantwortlich, an denen Warmbier starb. Die Familie des Studenten kündigte nun an, auf eine Autopsie zu verzichten, die Hinweise auf die Ursache der Hirnschäden liefern könnte. Ein Grund dafür nannte sie nicht. Der 22-Jährige war knapp eine Woche nach seiner Freilassung aus einer 17-monatigen Haft in Nordkorea am Montag in einem Krankenhaus gestorben. Die Familie erhob schwere Vorwürfe gegen das kommunistische Land und sprach von einer "qualvollen Misshandlung." Zum Zeitpunkt seiner Rückkehr lag Warmbier im Koma. Die Regierung in Pjöngjang erklärte, dieses sei aufgetreten, nachdem er an einer Lebensmittelvergiftung erkrankt sei und eine Schlaftablette erhalten habe. Die Ärzte in den USA fanden allerdings keine Hinweise auf eine solche Erkrankung.