Die oberste Anti-Korruptionsbehörde in China hat Ermittlungen gegen den Chef einer Behörde eingeleitet, die Versicherungen reguliert. Die CCDI erklärte in einer nur einen Satz langen Mitteilung, dass Xiang Junbo des „schweren disziplinären Fehlverhaltens“ verdächtigt werde. Diese offizielle Formulierung wird in der Volksrepublik genutzt, wenn es um Korruption geht.

Versicherungsgesellschaften hatten zuvor Beschwerden wegen des möglichen Fehlverhaltens eingereicht. Tausende Verwaltungsmitarbeiter in staatlichen Unternehmen müssen im Zuge einer Anti-Korruptionskampagne mit Ermittlungen rechnen. Präsident Xi Jinping hatte sie 2013 nach seiner Amtsübernahme veranlasst.