 Bildungsmanager: Was den idealen Schulleiter ausmacht

Endlich kann Volker Masuhr beweisen, wovon er seit jeher überzeugt ist. Kinder mit und ohne Einschränkungen sollen ohne Probleme miteinander lernen könne. „Inklusion funktioniert“, sagt Masuhr selbstbewusst. Als er hört, dass für die Waldschule in Flensburg ein neuer Rektor gesucht wird, ergreift der gelernte Sonderpädagoge die Initiative. „Ich wollte unbedingt eine Regelschule leiten“, sagt Masuhr – um zu zeigen, wie Inklusion im Alltag gelingen kann.

Über zehn Jahre ist das jetzt her. Seitdem hat Masuhr mit seiner Grundschule, in der jahrgangsübergreifend gelernt wird, so ziemlich alle Bildungs-Preise gewonnen, die man in Deutschland gewinnen kann, allen voran den Jakob Muth-Preis für inklusive Schule und den Deutschen Schulpreis. Sein Beispiel zeigt, was einen modernen Schulleiter, der sich als Bildungsmanager versteht, ausmacht. Vier Punkte.