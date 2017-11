Merz sagte weiter: „Gegenwärtig verschieben sich auf der Welt die politischen und ökonomischen Zentren, weg von Europa und Amerika, hin in den asiatisch-pazifischen Raum. Europa und Amerika verzichten ohne Not auf die großen Freihandelsprojekte TTIP und TPP. Das Vakuum, das vor allem die USA in der Handelspolitik hinterlassen, wird sofort von der chinesischen Initiative für ein großes Freihandelsabkommen in Asien gefüllt. “One road – one belt“ ist die Antwort Chinas auf den Rückzug der Europäer und Amerikaner nicht nur in der Handelspolitik.“

Merz plädierte in dem Interview dafür, chinesische Übernahmen in Deutschland kritischer zu bewerten: „Wir müssen jedenfalls diskutieren, wie viel Technologietransfer wir in ein Land erlauben, in dem unsere Unternehmen nicht auf die gleichen Standards in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Eigentumsschutz stoßen wie in unseren Rechtsordnungen. Gleichwohl bleibt die starke Präsenz unserer Industrie in China richtig, betrachten Sie allein die deutschen Automobilhersteller und ihre Zulieferer in China. Aber vor allem der Mittelstand braucht in China eine gute Begleitung durch die deutsche und die europäische Politik.“