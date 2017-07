Europa wird alt. Die Kinderzahlen sind die niedrigsten weltweit, die Lebenserwartung dagegen ist hier am höchsten. Das zeigt die Studie „Europas demografische Zukunft“ des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Wirtschaftlich steht damit ganz Europa, vor allem aber die EU vor einem Problem: Denn mittlerweile sind Industrieanlagen, Agrarland und Bodenschätze nur noch die zweitwichtigste Ressource. Wichtiger im weltweiten Wettbewerb sind die Kenntnisse und Fähigkeiten der Menschen in den verschiedenen Ländern.

Grund für den jüngsten Geburtenrückgang ist vor allem die wirtschaftliche Unsicherheit in vielen Ländern nach der Krise 2008. Die dadurch ausgelöste Zuwanderung der Menschen aus südlichen Ländern Europas konnte zwar die Arbeitsmärkte im Mittelmeerraum kurzfristig entlasten. Auf lange Sicht sei sie aber problematisch für die betroffenen Länder, schreiben die Studienautoren. Hat ein Land nicht genug Arbeitskräfte, also Humankapital, kann es sich nicht mit anderen Ländern messen und sich selbst kaum in eine stabile wirtschaftliche Lage bringen. Der Mangel an Fachkräften hat dann auch direkte Auswirkungen auf die Gesellschaft: Gibt es nicht genug Ärzte, können nicht alle Menschen die erforderlichen Behandlungen erhalten, gibt es nicht genug Lehrer, leidet das Bildungssystem.