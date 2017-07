„Miss Sloane“ ist so etwas Ähnliches wie „Die Sendung mit der Maus“ für Politik. Regisseur John Madden zeigt mit seinem neuen Film, dass Ergebnisse demokratischer Prozesse wenig mit dem Willen von Wählern und viel mit dem Willen von Auftraggebern zu tun haben. Hauptfigur Elizabeth Sloane betreibt in Washington das lukrative Geschäft der Lobbyistin. Sie macht ihren Mandanten die Welt so, wie sie ihnen gefällt. Für die böse Variante von Pippi Langstrumpf ist Wahrheit keine Frage von Fakten, sondern von Finanzkraft und den richtigen Freunden. Eine professionelle Erfindung eben, passend zu einer Zeit, in der selbst Trump junior die Fake-News-Welle reitet.

Das wissen wir doch alles längst, sagt jetzt mancher und hat damit recht. Nur genutzt hat das Wissen nichts. Weder in Washington noch in Brüssel oder Berlin. Die Lobbyisten betreiben weitgehend ungestört ihr Geschäft, egal, wer gerade in der Regierung sitzt. Heerscharen von Exministerialen warten in den Plüschetagen von Konzernen, Branchenverbänden und Agenturen, um bei Bedarf einzuschreiten oder einschreiten zu lassen. Um an Gesetzen mitzuschreiben, damit die richtigen Lücken offenbleiben. Um sich Fördergelder oder Steuerrabatte zu sichern, damit die Bilanzen nicht zu sehr leiden. Die Lobbyisten arbeiten in der Politfabrik in der Produktentwicklung mit – und draußen wundern sich alle, was hinten Schräges rauskommt. Von diesen Methoden erfährt der Wähler nichts, wenn ihm die Parteien ihre Programme servieren, wie etwa die FDP am vergangenen Montag. Alles Mögliche versprechen sie darin dem Stimmvolk: eine saubere Umwelt, eine saubere Energiegewinnung, aber bloß keine saubere Produktion von Gesetzen. Dieser Punkt fehlt in jedem Wahlprogramm – wohl weil daran auch so mancher Lobbyist mitgeschrieben hat.