Trump bashing geht immer, denkt er sich wohl, schließlich war der US-Präsident kürzlich in genau dieser Region unterwegs, um die Scheichs auf den Antiterrorkampf gegen Iran und Co einzuschwören. Dabei sei immer wieder der Name Katar gefallen, versichert Trump in einem seiner vielen Tweets.

Sigmar Gabriel bringt die Affäre schnell auf den Punkt. Eine Allianz aus Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten verhängt am vergangenen Montag einen Boykott gegen Katar. Und der deutsche Außenminister warnt wenig später im „Handelsblatt“ vor einer „Trumpisierung des Umgangs miteinander“, der in einer ohnehin krisengeschüttelten Region besonders gefährlich sei.

Das Land hat zahlreiche Beteiligungen an europäischen Unternehmen, darunter etwa Anteile am VW-Konzern und an der Baufirma Hochtief. Der arabische Nachrichtensender al-Dschasira hat seinen Sitz in Katar. Katar ist Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und hat unter anderem zusammen mit Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten den Golfkooperationsrat mitgegründet, der eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in der Region als Ziel hat. Südlich der Hauptstadt Doha befindet sich der größte Stützpunkt der US-Armee in der arabischen Welt.

Das Emirat Katar im Osten der arabischen Halbinsel ist geografisch zwar nur etwa halb so groß wie Hessen, gewinnt international aber sowohl politisch als auch wirtschaftlich immer mehr an Bedeutung. Große Vorkommen an Erdöl und Erdgas machten Katar zu einem der reichsten Länder der Erde. Das Land ist 2022 Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft.

Doch vielleicht treibt Gabriel noch etwas anderes an als der Anti-Trump-Reflex. Vielleicht sieht er gerade einen zu engen Partner Deutschlands in argen Schwierigkeiten. Das steinreiche Katar sorgt hierzulande seit Jahren für einen stetigen Geld- und Kapitalsegen. Den Scheichs gehören direkt oder indirekt große Anteile an Volkswagen, der Deutschen Bank oder der Großreederei Hapag-Lloyd. Die Deutsche Bahn wiederum arbeitet am größten Auftrag in ihrer Unternehmensgeschichte. Sie soll im Emirat ein Eisenbahnnetz hinstellen, am besten bis 2022, wenn die Fußballweltmeisterschaft dort stattfindet.

Das viele Geld hat offenbar so manchen blind gemacht. Schon lange vor Donald Trump geriet Katar immer wieder in den Verdacht, den internationalen Terrorismus zu unterstützen, fundamentalistischen Islamisten als Rückzugsraum zu dienen. So riefen zum Beispiel britische Aktivisten im Jahr 2014 zum Boykott des Londoner Nobelkaufhauses Harrods auf, das Katar seit Jahren gehört. In Deutschland machten alle weiterhin die Augen zu. Und das war ein Fehler.