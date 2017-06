Über seinen Staatsfonds ist das Emirat wichtiger Geldgeber von deutschen Konzernen und redet bei Entscheidungen mit. Das ist riskant, sollte Katar im Zuge der Isolation Aufträge aus den anderen Golfländern verbieten.

Dank seiner Öl- und Gasvorkommen ist das kleine Emirat Katar eines der reichsten Länder der Welt - und entsprechend einflussreich. Als Investor ist der Staat an internationalen Unternehmen rund um den Globus beteiligt, klangvolle Namen wie VW, die Deutsche Bank, Credit Suisse oder Siemens gehören zum Portfolio der Kataris. Allein deshalb dürfte die Eskalation der Krise am Golf in deutschen Vorstandsetagen mit Sorgen zur Kenntnis genommen worden sein. Gerät das Emirat in Geldnot, könnten alle Beteiligungen hinterfragt werden, den deutschen Konzernen könnten wichtige Geldgeber abspringen.

Ganz unmöglich ist das nicht: zwar gilt das Land als reichstes der Welt, trotzdem könnte eine Blockade die Wirtschaft zum Erliegen bringen. Denn zunächst haben Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain ihre diplomatischen Verbindungen zu Katar abgebrochen. Zudem kündigten sie an, alle Verkehrsverbindungen nach Katar einzustellen - und den Luftraum für Flugzeuge des Landes zu schließen. Schon unmittelbar drohen nun ökonomische Konsequenzen. Fluggesellschaften wie Etihad und Emirates kündigten an, alle Flüge von und nach Doha auf unbestimmte Zeit auszusetzen, die heimische Linie Qatar Airways muss große Umwege in Kauf nehmen.

Katar selbst sieht seine Wirtschaft auf den Konflikt mit den Nachbarländern vorbereitet. Die Wirtschaft des Emirats sei so stark, dass sie den Abbruch der diplomatischen Kontakte und die Schließung der Grenzen zu den Nachbarn überwinden werde, erklärte der Präsident der katarischen Handelskammer, Scheich Khalifa bin Dschasim bin Mohammed Al Thani, am Dienstag. Demnach wäre offenbar auch ein längerer Handelsstillstand kein Problem. Das Land besitze strategische Vorräte an Grundnahrungsmitteln, die für mehr als zwölf Monate reichten, sagte der Scheich weiter. Es gebe zudem zahlreiche Alternativen, um den Warenfluss weiter sicherzustellen, da der allergrößte Teil des Güterverkehrs über Luft oder See laufe. Das Leben der Menschen in Katar werde unter der Blockade nicht leiden.

Das ist Katar Das Land Das Emirat Katar im Osten der arabischen Halbinsel ist geografisch zwar nur etwa halb so groß wie Hessen, gewinnt international aber sowohl politisch als auch wirtschaftlich immer mehr an Bedeutung. Große Vorkommen an Erdöl und Erdgas machten Katar zu einem der reichsten Länder der Erde. Das Land ist 2022 Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft. Quelle: dpa

Die Bevölkerung Rund 2,2 Millionen Menschen leben in Katar, von denen der Großteil aus dem Ausland kommt und als Gastarbeiter beschäftigt ist.

Wichtige Verbindungen mit dem Ausland Das Land hat zahlreiche Beteiligungen an europäischen Unternehmen, darunter etwa Anteile am VW-Konzern und an der Baufirma Hochtief. Der arabische Nachrichtensender al-Dschasira hat seinen Sitz in Katar. Katar ist Mitglied der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und hat unter anderem zusammen mit Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten den Golfkooperationsrat mitgegründet, der eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in der Region als Ziel hat. Südlich der Hauptstadt Doha befindet sich der größte Stützpunkt der US-Armee in der arabischen Welt.

Kritik von Menschenrechtlern Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert Katar für die Ausbeutung von Gastarbeitern und eingeschränkte Meinungsfreiheit.

Katar investiert vor allem über seinen Staatsfonds, den 2005 gegründeten Qatar Investment Authority (QIA). Laut der bundeseigenen Außenwirtschaftsgesellschaft Germany Trade & Invest verwaltet der Fonds zwischen 250 und 330 Milliarden US-Dollar und gehört damit zu den zehn größten Staatsfonds der Welt. Chef ist seit 2014 Scheich Abdullah bin Mohammed bin Saud al-Thani, ein Mitglied der Herrscherfamilie. Fraglich ist allerdings, ob sich die Blockade langfristig auf die deutsche Wirtschaft auswirken könnte. Nutzen die Kataris ihre Position an den zentralen Schaltstellen der Unternehmen, könnten sie Aufträge und Geschäfte in andere Golfstaaten künftig unterbinden. Das würde vor allem Siemens und VW treffen. Deutsche Bank Zwei Mitglieder der Herrscherfamilie aus Katar sind mit jeweils 3,05 Prozent an der Deutschen Bank beteiligt. Scheich Hamad bin Jassim bin Jabir al-Thani stieg 2014 für zunächst 1,75 Milliarden Euro bei Deutschlands größtem Geldinstitut ein, die Beteiligung hält er über seine Paramount Holding. 2015 übertrug er die Hälfte seiner Deutsche Bank-Anteile auf seinen Cousin, Scheich Hamad bin Khalifa al-Thani. Dieser hält die 3,05 Prozent über die auf den Cayman Islands beheimatete Beteiligungsfirma Supreme Universal Holdings.

