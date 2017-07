An der schleswig-holsteinischen Nordseeküste ist es häufig sehr windig. Deswegen wird dort ein Großteil der deutschen Windenergie produziert. Im Jahre 2015 produzierten Windräder in Schleswig-Holstein knapp 14 Milliarden Kilowattstunden (kWh). Das war doppelt so viel Energie wie in 2013. Der Grund dafür: die Inbetriebnahme mehrerer Offshore-Anlagen vor der Nordseeküste. Sie produzierten beinahe viermal so viel Strom wie Bayern und Baden-Württemberg im Jahre 2015 an Windenergie zusammen. Nur in Niedersachsen wurde in 2015 mit knapp 20 Milliarden kWh mehr Windstrom produziert.

Das ist nicht besonders überraschend. Es liegt an den Witterungsbedingungen in den beiden norddeutschen Küstenländern. Deswegen macht es Sinn, dass sich diese beiden Länder auf Windenergie spezialisieren. Es ist sogar zu erwarten, dass sich der Erzeuger-Mix des Stroms noch weiter von den konventionellen zu den erneuerbaren Energien wandeln wird, wenn die Bundesregierung ihre Pläne hinsichtlich der Kernkraft und Kohle realisiert oder gegebenenfalls noch verschärft. Letzteres würde wohl unter einer grünen Regierungsbeteiligung geschehen. Windenergie dürfte dann in Norddeutschland weiter ausgebaut werden. Sollte sich die Effizienz der Windräder steigern, wäre das hochrational – vor allem für Offshore-Anlagen.