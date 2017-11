In einer Minderheitsregierung müsste die größte Partei ihrer Verantwortung gerecht werden und im Parlament je nach Gesetz, das zur Abstimmung gestellt wird, eine Mehrheit organisieren. Wäre das wiederum ein Untergang, ein Szenario, das politische Beliebigkeit favorisieren würde? Auch hier ein klares Nein! Es ist doch bereits hinreichend im parlamentarischen Betrieb zu beobachten, dass es geschlossene Weltbilder, Kadavergehorsam innerhalb einer Fraktion, nicht mehr in der Weise gibt, wie es einmal üblich war: bei der Abstimmung über die „Ehe für alle“ haben 25 Prozent der Unions-Abgeordneten für eine Öffnung der Ehe gestimmt, entgegen ihrer Parteilinie. Weitere Beispiele lassen sich finden.

Am Freitag wird wieder sondiert in Berlin – noch knirscht es hörbar zwischen Union, Liberalen und Grünen. Aber die Koalition kann klappen – wenn sich alle Seiten bewegen. Diese fünf Bereiche sind am stärksten umkämpft.

Nicht funktionieren würde, wenn man einmal Zugesagtes innerhalb der Legislaturperiode wieder versucht aufzuschnüren. So sehr wie eine Neuwahl im Moment von den Deutschen toleriert würde, so wenig würden sie ein Scheitern der Jamaika-Partner akzeptieren. Es gibt einen Punkt, an dem man noch umkehren kann. Auch so ein kairos. Der ist jetzt. Danach sind die Würfel gefallen.