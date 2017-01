Aus dem Umfeld Weises wird sehr deutlich gemacht, dass Cordt seine eigene Personal-Empfehlung war. Und auch, dass der zuständige Bundesinnenminister Thomas de Maizière diesem Rat folgte. Es bestünde, so heißt es, durchaus die „Angst, dass alles wieder in sich zusammen fällt“. So ist die Personalie Cordt also wohl zu allererst folgendermaßen zu lesen: Weises Erbe soll von einem erprobten BA-Gewächs fortgeführt werden, damit im BAMF nicht wieder der verstaubte Schlendrian einzieht.

Denn es folgt niemand aus dem Bundesinnenministerium, dem Haus also, das die Oberaufsicht über das BAMF hat. Es folgt auch niemand aus dem Amt selbst. Stattdessen übernimmt eine vertraute Managerin aus dem Kreisen der BA. Cordt, bisher Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, 52 Jahre, Juristin und Motorrad-Fahrerin wie Weise selbst, ist ein überdeutliches Signal an das Establishment des Amtes. Es bedeutet: Ruht Euch nicht aus, die Reform geht weiter.

Auch in der Nach-Weise-Ära wird es noch genügend Baustellen für Cordt geben, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf verschiedenen Posten der BA Karriere machte und einst in der Geschäftsstelle an den Hartz-Reformen mitwirkte. Viele in Nürnberg klagen seit Monaten über den Druck und die Arbeitsbelastung, die mit Weise eingezogen ist. Manche nennen es gar die „BA-isierung“ des Amts - als Lob ist das nicht gemeint. Cordt muss sich dieser Stimmung stellen.