 Silberbach gewinnt Vorsitz des Beamtenbunds

Bei einer Kampfabstimmung um den Vorsitz des Beamtenbunds dbb hat sich Ulrich Silberbach klar durchgesetzt. Der 56-Jährige erhielt auf dem dbb-Gewerkschaftstag am Montag in Berlin 330 von 625 abgegebenen Stimmen. Auf einen zweiten Kandidaten, den Chef der Bundespolizeigewerkschaft, Ernst G. Walter, entfielen 290 Stimmen. Der bisherige dbb-Chef Klaus Dauderstädt war nach fünf Jahren an der dbb-Spitze aus Altersgründen nicht mehr angetreten.

Silberbach trat direkt nach der Wahl von seinem bisherigen Amt als Vorsitzender der Gewerkschaft Komba zurück, die kommunal Beschäftigte vertritt. Der dbb Beamtenbund und Tarifunion ist ein Dachverband von Gewerkschaften vorwiegend des öffentlichen Dienstes und hat rund 1,3 Millionen Mitglieder.