Jetzt ist wieder viel von „Stärke“ die Rede. Nach Donald Trumps denkwürdigem Auftritt in Taormina versprechen Angela Merkel und erst Recht Martin Schulz ein stärkeres Europa. Es lohne sich „für dieses Europa auch zu kämpfen“, sagte die Kanzlerin. „Ein starkes Europa ist entscheidend für unseren Frieden, für unseren Wohlstand und für unsere Sicherheit“, sagte Schulz. Auch nach dem Anschlag in Kabul sprach Merkel von Kampf: „Wir alle gemeinsam, die wir an das Recht, die Freiheit und die Würde des Menschen glauben, in Europa, in Amerika, in Afrika ja und natürlich auch in Afghanistan, werden den Kampf gegen die Terroristen führen, und wir werden ihn gewinnen.“

Ob Trump oder Terror, die Wortwahl der beiden Menschen, die Deutschland in den kommenden vier Jahren regieren wollen, ist ähnlich: Wir wollen stark sein, stärker werden, kämpfen. Solche Worte sollen bei den Adressaten, also deutschen Wählern vermutlich den Eindruck von Schutz erwecken: Da rüstet sich jemand, um auf dem „campus“ – das lateinische Wort fürs (Schlacht-)Feld ist der Ursprung des deutschen Begriffs – für uns seine Knochen hinzuhalten, uns zu beschützen.