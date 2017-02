BerlinNeues Spitzentreffen von Schwarz-Rot: Union und SPD wollen am 7. März in einer Sitzung des Koalitionsausschusses im Kanzleramt schauen, welche Projekte sie trotz der Hitze des Wahlkampfes bis zum Sommer noch umsetzen wollen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Koalitionskreisen.

Zu den Themen könnten die Flüchtlingspolitik, die Innere Sicherheit oder die in der Koalition umstrittene steuerliche Begrenzung von Managergehältern gehören. An dem Gespräch sollen die drei Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Sigmar Gabriel (SPD) teilnehmen. Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will erstmals dabei sein, hieß es aus Parteikreisen.