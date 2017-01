Sie sind Personalberaterin und helfen Unternehmen und Organisationen, die richtigen Köpfe für leitende Funktionen zu finden. Wie ist denn die Personalauswahl in unserer Parteiendemokratie zu bewerten? Manch einer spricht ja von einer "Negativauslese".

Die Personalauswahl ist die Achillesferse der Demokratie, darauf weist die Politikwissenschaft immer wieder hin. In der Politik läuft diese Auswahl natürlich nach völlig anderen Mechanismen ab als in der Wirtschaft. Viele aus der Wirtschaft schätzen die Führungsanforderungen im politischen Bereich falsch ein. In der Politik zählt jede einzelne Stimme gleich viel. Das wäre so, wie wenn alle Mitarbeiter eines Unternehmens immer und zu jeder Zeit mitbestimmen dürften. Das stellt andere Anforderungen an eine Führungskraft. Aber natürlich gehört es zu einer guten Führung in einer Partei wie im Unternehmen für exzellenten Nachwuchs zu sorgen. Das ist eine der vornehmsten Führungsaufgaben. Und die kommt in unserer CDU deutlich zu kurz, aber auch in anderen Parteien. Die Mitgliederentscheide mögen einen Anschein von mehr Demokratie geben, aber sie bedeuten auch, dass nur im eigenen Teich gefischt wird und man nicht über den Tellerrand schaut. Helmut Kohl hat viele gute Leute an sich gezogen, die zunächst nicht eine klassische Parteikarriere vorzuweisen hatten: Biedenkopf, Geißler, Herzog, von Weizsäcker, Süßmuth. Die kamen nicht durch langwierige innerparteiliche Prozesse nach oben, sondern im ersten Schritt durch Kohls Förderung. Das gilt nicht zuletzt auch für die Bundeskanzlerin. So etwas findet heute leider kaum noch statt.