Gabriel hat die Stimmung in der Bevölkerung gut erfasst, wenn er auf zwei Gründe hinweist, die ihn vorm Jubeln bewahren. Erstens: dass diese volkswirtschaftliche Lage „nicht zwangsläufig so bleibt“. Und zweitens und vor allem, dass ein steigendes BIP nicht mehr unbedingt ein Grund zur Freude für alle Bürger sein muss. Letzteres hat sich mittlerweile auch in Berlins politisch-ministerieller Elite herumgesprochen. O-Ton Gabriel: „Und wir wissen ganz genau, dass nicht alle Menschen in Deutschland davon profitieren.“

Gabriel berichtet von einem Verwandten seiner Frau, der im Aluminiumwerk nur 1300 Euro netto verdiene. „Unanständig“ findet Gabriel solche Löhne und verspricht dem Wähler daher „inklusives Wachstum“. Inklusion – das ist so ein ursozialdemokratisches Wohlfühlwort: Alle gehören dazu, allen soll es besser gehen – wie Ivo Robic sang: „Keiner bleibt allein“. Das war 1973, also in der guten alten Zeit der deutschen Sozialdemokratie, als alle vom Wachstum profitierten und mit dem steigenden Bruttoinlandsprodukt die Schere zwischen Arm und Reich sich zu schließen schien.