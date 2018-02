Woran liegt das? Die Menschen sind sehr nüchtern geworden, sie stellen stets die Kernfrage nach der Relevanz: Was habe ich davon? Was bringt mir das? Unternehmen, Marken und Parteien müssen schlicht liefern, sie müssen das, was sie einmal versprochen haben, halten. Dazu müssen sie aber zunächst einmal für etwas stehen. Das ist die erste Hürde.

Stabile Anker scheinen zu fehlen?

Ja, und das ist schon einigermaßen schräg, denn eigentlich erleben wir doch eine tolle wirtschaftliche Entwicklung mit einer Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. Dennoch haben viele Menschen das Gefühl, in einer wahnsinnig unsicheren Zeit zu leben. In dieser Situation suchen die Menschen Halt und Orientierung. Und genau an dem Punkt versagen die großen Parteien, und das gilt nicht nur für die SPD – viele Menschen haben den Eindruck, sie stehen nicht mehr für das, was sie einmal ausgemacht hat. Sie haben, als Marken betrachtet, ihren Kern verloren.

Nehmen Sie Martin Schulz' Versuch, trotz seiner ersten klaren Festlegung doch noch in die Regierung zu gehen. Das führte unterm Strich zu einem kompletten Desaster, er hat damit die Glaubwürdigkeit der SPD riskiert. Es festigt den Eindruck: Da steht ein Politiker nicht zu seinem Wort. In der aktuellen Situation, in der weltweit viele Gewissheiten in Frage gestellt werden, keine Konstanz zu zeigen, das ist für die Markenführung einer Partei schlicht katastrophal.