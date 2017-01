AfD-Bundesvize Alexander Gauland ist Brandenburger Spitzenkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl. Der 75-Jährige erhielt auf einer Mitgliederversammlung in Rangsdorf südlich von Berlin bei der Wahl der Landesliste 199 von 240 gültigen Stimmen, wie die Partei am Sonntag mitteilte. Gauland, der auch Landes- und Fraktionschef ist, bekam im ersten Wahlgang so viele Stimmen wie kein anderer Kandidat. Dies war bei der AfD das Kriterium für die Spitzenkandidatur.

Vor seiner Wahl hatte Gauland die Partei zur Geschlossenheit aufgerufen und den umstrittenen Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke verteidigt. „Er hat nichts gesagt, wofür er sich schämen müsste“, sagte Gauland. Höcke hatte mit Äußerungen zum Holocaust-Mahnmal in Berlin und seiner Forderung nach einer 180-Grad-Wende im Umgang mit der deutschen Vergangenheit bundesweit für Empörung gesorgt.